ANALYSE-FLASH: RBC belässt Credit Suisse auf Sector Perform - Ziel 7,20 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,20 Franken belassen. Die schwache Entwicklung der Investmentbanking-Sparte habe nicht überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jene in anderen Segmenten, vor allem im Vermögensmanagement, habe jedoch enttäuscht./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 02:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 02:17 / EDT

