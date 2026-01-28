DWS Group Aktie

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

28.01.2026 21:34:39

ANALYSE-FLASH: RBC belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS (DWS Group GmbHCo) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit dem vorab veröffentlichten Gewinn je Aktie für 2025 habe die Fondstochter der Deutschen Bank die Erwartungen übertroffen, zudem habe DWS die Prognosen erhöht und für 2027 eine Sonderausschüttung angepeilt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwoch nach den Eckdaten. Es sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, was zur gestiegenen Zuversicht des Managements geführt habe. Nettozuflüsse bei alternativen Vermögenswerten sowie eine ungewöhnliche Kostendisziplin seien mögliche Gründe. Ein höheres Marktniveau mit Blick auf 2026 stütze sicher auch./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
29.01.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
DWS Group GmbH & Co. KGaA 63,25 5,95% DWS Group GmbH & Co. KGaA

