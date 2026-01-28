DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|
28.01.2026 21:34:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS (DWS Group GmbHCo) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit dem vorab veröffentlichten Gewinn je Aktie für 2025 habe die Fondstochter der Deutschen Bank die Erwartungen übertroffen, zudem habe DWS die Prognosen erhöht und für 2027 eine Sonderausschüttung angepeilt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwoch nach den Eckdaten. Es sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, was zur gestiegenen Zuversicht des Managements geführt habe. Nettozuflüsse bei alternativen Vermögenswerten sowie eine ungewöhnliche Kostendisziplin seien mögliche Gründe. Ein höheres Marktniveau mit Blick auf 2026 stütze sicher auch./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
29.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
29.01.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche Bank schwach nach Zahlen - DWS mit Rekordhoch (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DWS auf 'Hold' - Ziel 51 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ROUNDUP 2: Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Aktie mit Rekord (dpa-AFX)
|
29.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.01.26
|AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und Tochter DWS nach Zahlen vorbörslich gefragt (dpa-AFX)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|63,25
|5,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.