easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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06.08.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Easyjet nach Übernahme-News auf 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für easyJet angesichts der Zustimmung zu einer Apollo-Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Nach dem Rückzug des Finanzinvestors Castlelake komme jetzt der Konkurrent mit seiner 715-Pence-Offerte aus dem Juli zum Zuge, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme zu diesem Preis steige. Damit sinke aber auch die Hoffnung, dass es vielleicht noch ein konkurrierendes höheres Gebot geben könnte. 715 Pence je Aktie seien ein attraktiver Preis./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:55 / EDT
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