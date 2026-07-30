Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
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30.07.2026 21:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr habe etwas über dem Analystenkonsens gelegen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen erwarte den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr jetzt am oberen Ende der Zielspanne./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT
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Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
31.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
31.07.26
|Enel-Aktie leichter: Mehr Gewinn als erwartet (dpa-AFX)
|
31.07.26
|ROUNDUP: Enel wird etwas optimistischer - Aktie fällt dennoch leicht (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro (dpa-AFX)
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29.07.26
|Ausblick: Enel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Enel S.p.A.
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,80
|-1,23%
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