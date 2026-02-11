EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
11.02.2026 21:34:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|259,10
|-1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.