EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
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07.04.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec (EVOTEC SE) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Finanzielle Vorteile für Evotec aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der Evotec-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von Evotec./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT
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