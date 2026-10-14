EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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14.10.2026 11:15:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec (EVOTEC SE) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT

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09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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