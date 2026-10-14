EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
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14.10.2026 11:15:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec (EVOTEC SE) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
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Nachrichten zu EVOTEC SE
|
15:59
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11:28
|ROUNDUP: Evotec schneidet besser ab als erwartet - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
11:15
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,62
|7,54%
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