GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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12.11.2026 18:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Gea auf 'Outperform' - Ziel 79 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat GEA mit Blick auf den angekündigten Führungswechsel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Mit dem überraschenden, vorzeitigen Abschied des Chefs Stefan Klebert auf eigenen Wunsch gehe Ende April der zentrale Protagonist für die Wiederbelebung des Anlagenbauers in den vergangenen Jahren, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit der Geschäftsentwicklung dürfte dies aber nichts zu tun haben, sondern nur mit persönlichen Gründen. Daher erwarte er auch keine Änderung der künftigen Unternehmensstrategie./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST
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Analysen zu GEA
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|70,55
|1,22%
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