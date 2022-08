ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf 'Outperform' - Ziel 550 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Kennziffern des Rohstoffkonzerns hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 03:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 03:19 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------