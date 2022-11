ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat HUGO BOSS nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Modekonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und könnte dank des traditionell starken Schlussquartals den angehobenen Jahresausblick sogar noch übertreffen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des schwierigen Konjunkturumfelds blieben allerdings auch Unsicherheiten./gl/mis

