ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HUGO BOSS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Metzinger hätten erneut die Erwartungen geschlagen und die Ziele anschließend erhöht, schrieb Analystin Manjari Dhar am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Der Marktkonsens habe gewinnseitig bis zu 3 Prozent Spielraum nach oben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 02:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 02:13 / EDT

