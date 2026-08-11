Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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11.08.2026 11:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola (Iberdrola SA) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Er befürchte, dass der Konsens die vollständigen Auswirkungen der Normalisierung der Strompreise und der Wasserkraftproduktion in den Jahren 2027 bis 2028 auf das Ergebnis des spanischen Versorgers offenbar noch nicht berücksichtige, schrieb Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen signalisierten zwar eine Anhebung des Gewinnziels für 2026, was im aktuellen Kursniveau aber bereits mehr als eingepreist sei./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT

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10:25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
22.07.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
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