Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
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11.08.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 20 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola (Iberdrola SA) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Er befürchte, dass der Konsens die vollständigen Auswirkungen der Normalisierung der Strompreise und der Wasserkraftproduktion in den Jahren 2027 bis 2028 auf das Ergebnis des spanischen Versorgers offenbar noch nicht berücksichtige, schrieb Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen signalisierten zwar eine Anhebung des Gewinnziels für 2026, was im aktuellen Kursniveau aber bereits mehr als eingepreist sei./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|10:25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|10:25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20,60
|-0,34%
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