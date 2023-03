ANALYSE-FLASH: RBC belässt Just Eat Takeaway auf 'Sector Perform' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Jahreszahlen des britischen Essenslieferdienstes seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin vermisst jedoch Aussagen zum Bruttotransaktionswert (GTV) im Jahr 2023, die das Unternehmen zuvor in Aussicht gestellt habe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:18 / EST

