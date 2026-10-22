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22.10.2026 21:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Kering auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag nach dem Bericht des Luxusartikel-Herstellers. Den Rückgang im Gucci-Einzelhandel habe der Großhandel ausgeglichen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT

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