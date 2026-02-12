L'Oréal Aktie

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

12.02.2026 20:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST

