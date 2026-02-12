L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|
12.02.2026 20:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro (dpa-AFX)
|
09.02.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
19.01.26