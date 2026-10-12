LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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12.10.2026 20:34:39

ANALYSE-FLASH: RBC belässt LVMH auf 'Sector Perform' - Ziel 475 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode und Leder habe zwar enttäuscht, schrieb Piral Dadhania am Montag. Dies sei jedoch durch das überraschend positive Abschneiden der Sparten Weine und Spirituosen sowie Selektiver Einzelhandel ausgeglichen worden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT

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19:20 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 372,70 -2,94% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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