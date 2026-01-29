Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.01.2026 07:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Zahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Als einen der "Big Positives" hebt der Analyst Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar den klar über den Erwartungen liegenden Ausblick auf das erste Geschäftsquartal vor. Eine überzeugende Liste von KI-Projekten treibe das Wachstum des Internetkonzerns an. Die massiv erhöhte Investitionsplanung sorge für entsprechende Flexibilität. Als dünne Haare in der Suppe nennt Erickson die vermutliche Umsatzdelle nach dem ersten Quartal sowie einen wohl stärkeren Margendruck./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
