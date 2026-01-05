Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

05.01.2026 14:40:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Microsoft auf 'Outperform' - Ziel 640 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Für die in puncto KI-Adaption gut aufgestellten US-Softwarekonzerne dürfte 2026 der Rückenwind durch KI besser erkennbar werden, schrieben die Analysten Matthew Hedberg, Rishi Jaluria und Matthew Swanson in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Mit Blick auf die weniger gut positionierten Unternehmen sollten hingegen weiterhin Investitionssorgen das Bild bestimmen. Unter den großen Sektorunternehmen gehören IBM, Microsoft und Snowflake zu ihren Favoriten. Bei den mittelgroßen zählen Guidewire, Okta dazu und bei den Nebenwerten Pegasystems und Varonis./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 23:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

