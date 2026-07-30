MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
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30.07.2026 16:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt MTU auf 'Sector Perform' - Ziel 365 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Treibwerkherstellers sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Herausgeragt habe der unerwartet starke Free Cashflow und damit zusammenhängend der aufgehellte Jahresausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT
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