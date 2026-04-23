Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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23.04.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nestle auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones sprach am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung von einem beeindruckenden ersten Quartal des Nahrungsmittelherstellers. Zudem sei die Spanne für das Umsatzwachstumsziel 2026 bestätigt worden./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT

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