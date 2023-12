ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 127 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Nike nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 127 US-Dollar belassen. Die Bruttomargen und insbesondere die Ergebniskennziffern des US-Sportartikelherstellers hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch der Markt dürfte sich auf das gesenkte Umsatzziel für das Geschäftsjahr und das angekündigte, zwei Milliarden Dollar schwere Sparprogramm fokussieren. Er setzt 2024 auf ein Erholungsjahr für die Branche, und Nike habe als weltweite Nummer eins strukturelle Wettbewerbsvorteile. Zudem sei er mit Blick auf eine mittelfristige Erholung des China-Geschäfts optimistisch./gl/tih

