PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
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31.07.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe für das zweite Quartal Geschäftszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erlöse seien währungsbereinigt zwar um neun Prozent zurückgegangen, die Bruttomarge sei aber besser ausgefallen und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe den Erwartungen entsprochen. Der freie Barmittelfluss habe sich deutlich verbessert, da Puma Lagerbestände abbaue und das Betriebskapital reduziert habe. Der bestätigte Jahresausblick deutet nach Ansicht von Dadhania auf eine bessere Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte hin./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT
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