PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 13:04:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe für das zweite Quartal Geschäftszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erlöse seien währungsbereinigt zwar um neun Prozent zurückgegangen, die Bruttomarge sei aber besser ausgefallen und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe den Erwartungen entsprochen. Der freie Barmittelfluss habe sich deutlich verbessert, da Puma Lagerbestände abbaue und das Betriebskapital reduziert habe. Der bestätigte Jahresausblick deutet nach Ansicht von Dadhania auf eine bessere Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte hin./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten