RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
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19.03.2026 15:19:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 580 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RATIONAL nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das Ergebnis je Aktie des Großküchenausrüsters habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Dividendenvorschlag sei indes hoch und habe seine Prognose und die Konsenserwartung übertroffen. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT
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