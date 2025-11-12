RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

12.11.2025 10:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege um 300 Millionen Euro über der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts habe hierzu beigetragen. Der Schritt sei interessant, denn RWE verfüge über weitere "alte Anlagen" in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. Mit diesen könnten in Zukunft weitere Werte gehoben werden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

