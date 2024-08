ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 52,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb der Experte Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei der anstehenden Analysten-Konferenz dürften Kommentare des Managements zum Thema Übernahmen und Kapitalallokation im Vordergrund stehen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:04 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------