Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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30.07.2026 21:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal auf breiter Basis übertroffen, schrieb Oliver Dyson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einer positiven Kursreaktion./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT

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