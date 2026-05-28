Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
28.05.2026 16:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Salesforce auf 'Sector Perform' - Ziel 210 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei für den Softwarekonzern solide verlaufen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulich sei die anhaltende Dynamik der KI-Plattform Agentforce, deren jährlich wiederkehrender Umsatz die Marke von einer Milliarde US-Dollar übertreffe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
20:04
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18:00
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
18:00