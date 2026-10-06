Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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06.10.2026 10:04:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius (Sartorius vz) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT

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Sartorius AG Vz. 264,50 5,34% Sartorius AG Vz.

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