Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
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06.10.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius (Sartorius vz) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
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Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
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10:04
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Euro (dpa-AFX)
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09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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01.10.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
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30.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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29.09.26
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28.09.26
|XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|264,50
|5,34%