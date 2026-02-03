|
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
