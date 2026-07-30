Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
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30.07.2026 18:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT
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Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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