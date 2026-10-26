Schneider Electric Aktie

Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 10:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktie sei seit der Bekanntgabe der PTC-Übernahme um etwa 25 Prozent gefallen, was Befürchtungen hinsichtlich einer Verwässerung des Wachstumspotenzials im Bereich Rechenzentren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Software widergespiegelt habe, schrieb Mark Fielding am Samstag. Er hält den Deal aber für sinnvoll und sieht im Rechenzentren-Geschäft nach wie vor gute Chancen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:45 /

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.

mehr Analysen
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
21.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 234,45 1,23% Schneider Electric S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen