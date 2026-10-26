Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|
26.10.2026 10:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktie sei seit der Bekanntgabe der PTC-Übernahme um etwa 25 Prozent gefallen, was Befürchtungen hinsichtlich einer Verwässerung des Wachstumspotenzials im Bereich Rechenzentren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Software widergespiegelt habe, schrieb Mark Fielding am Samstag. Er hält den Deal aber für sinnvoll und sieht im Rechenzentren-Geschäft nach wie vor gute Chancen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:45 /
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|234,45
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.