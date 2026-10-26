ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktie sei seit der Bekanntgabe der PTC-Übernahme um etwa 25 Prozent gefallen, was Befürchtungen hinsichtlich einer Verwässerung des Wachstumspotenzials im Bereich Rechenzentren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Software widergespiegelt habe, schrieb Mark Fielding am Samstag. Er hält den Deal aber für sinnvoll und sieht im Rechenzentren-Geschäft nach wie vor gute Chancen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:45 /