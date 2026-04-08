Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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08.04.2026 11:46:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel 3700 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Sector Perform" belassen. Operativ zeige sich der Ölkonzern robust, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch angesichts des jüngsten Zwischenberichts. Der deutliche Aufbau des Betriebskapitals spiegele das derzeit beispiellose Umfeld wider./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDT

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