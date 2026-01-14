Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 13:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 129,05 1,89% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen