Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
14.01.2026 13:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 150 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|129,05
|1,89%