ANALYSE-FLASH: RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Autokonzerns für das zweite Halbjahr habe dank Einmaleffekten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2023 entspreche den Erwartungen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 03:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 03:08 / EST

