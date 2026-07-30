ANALYSE-FLASH: RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe vor allem aufgrund schwacher Geschäfte in Nordamerika die durchschnittliche Analystenschätzung weit verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT