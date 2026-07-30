Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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30.07.2026 21:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe vor allem aufgrund schwacher Geschäfte in Nordamerika die durchschnittliche Analystenschätzung weit verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT
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