Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.07.2026 19:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 475 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal überträfen bei Weitem die Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und dem Energiespeichergeschäft sei der Elektroautobauer gut positioniert, um vom strukturellen Rückenwind durch den KI-getriebenen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT
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