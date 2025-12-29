ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST

