Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
29.12.2025 10:12:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
10:35
|Aktienvergleich der Tech-Giganten: Warum Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon outperformen (finanzen.at)
|
10:12
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
06:38
|Tesla-Aktie: Werksleitung in Grünheide schließt Verhandlungen mit IG Metall aus (dpa-AFX)
|
26.12.25