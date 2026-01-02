Tesla Aktie
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach weltweiten Auslieferungsdaten im vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die gemeldeten Zahlen bedeuteten einen Rückgang von rund 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit liege der Wert unter der von dem Elektroautobauer zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Laut Narayan dürfte Teslas Auslieferungen nicht nur durch das Auslaufen der Förderung von E-Autos in den USA im September belastet worden sein, sondern auch von den gestiegenen Exporten von BYD und anderen chinesischen E-Autoherstellern nach Europa./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / EST
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.