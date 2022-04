ANALYSE-FLASH: RBC belässt Unitedhealth Group auf 'Outperform' - Ziel 563 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat UnitedHealth Group (UnitedHealth) nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 563 US-Dollar belassen. Der US-Krankenversicherer habe mit ordentlichen Zahlen die Erwartungen übertroffen und zudem den Ergebnisausblick angehoben, schrieb Analyst Ben Hendrix in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 07:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 07:25 / EDT