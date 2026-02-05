VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|
05.02.2026 21:49:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für VINCI nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe einen rekordhohen freien Barmittelzufluss (FCF) von 7 Milliarden Euro erzielt und damit die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci für 2026 weiter wachsende Umsätze und Gewinne prognostiziert und eine erste FCF-Prognose für 2026 von 6 Milliarden Euro abgegeben. Diese liege ebenfalls deutlich über der Konsensprognose./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VINCI
|
06.02.26
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf (Dow Jones)
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)