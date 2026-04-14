Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
14.04.2026 23:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow könnte besser ausfallen als am Markt erwartet, das operative Ergebnis (Ebit) aber könnte schwächer sein, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend. Langfristig könnten sich die Kernmarke sowie das China-Geschäft weiter verbessern und damit sein "Outperform"-Votum stützen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
14.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)