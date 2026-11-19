Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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19.11.2026 15:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 131 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar belassen. Diese und auch die Aussagen zum kommenden Jahr deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Steven Shemesh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv habe die Bruttomarge herausgeragt. Mit Blick auf eine hohe Bewertung richte sich der Fokus aber auf Aussagen des Handelskonzerns zum weiteren Geschäftsverlauf./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:09 / EST
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Nachrichten zu Walmart
|
19.11.26
|ROUNDUP: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 131 Dollar (dpa-AFX)
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19.11.26
|Starker E-Commerce: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an (dpa-AFX)
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19.11.26
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19.11.26
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|19.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|116,10
|1,17%
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