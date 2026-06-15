Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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15.06.2026 12:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT

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