ANALYSE-FLASH: RBC hebt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat adidas von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 200 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania begründete die Hochstufung in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem mit dem Produktzyklus des Sportartikelherstellers, der derzeit einer der besten in der Branche sei. Dies sei in Zeiten der unsicheren Verbrauchernachfrage ein wichtiger Punkt. Durch zurückgesetzte Erwartungen an 2024 sei der Spielraum für positive Überraschungen wieder etwas größer./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2024 / 17:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 00:45 / EST

