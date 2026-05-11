BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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11.05.2026 08:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC hebt BP auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 700 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat BP beim unveränderten Kursziel von 700 Pence von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach einer Reihe von Fehltritten bekomme der Ölkonzern im aktuellen Preisumfeld "eine zweite Chance auf einen ersten Eindruck", und die neuerliche Möglichkeit, Schulden abzubauen und die Bilanz zu stärken, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

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