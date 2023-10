ANALYSE-FLASH: RBC hebt EssilorLuxottica auf 'Sector Perform'; Ziel auf 165 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat EssilorLuxottica von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 165 Euro angehoben. Die Aktien des Brillen- und Luxusgüterkonzerns hätten auf ihrer Talfahrt mittlerweile sein Kursziel erreicht, argumentierte Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie für seine Hochstufung. Er sieht nun nur noch begrenzte Abwärtsrisiken. Ein gewisser Vorteil sei das weniger zyklische Optik-Geschäft, das der Aktie defensive Eigenschaften verleihe./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 00:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 00:45 / EDT

