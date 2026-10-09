Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
09.10.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Heidelberg Materials auf 'Outperform' - Ziel gesenkt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 211 Euro gesenkt, die Aktie aber von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Im für die Baustoffhersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:43 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
10:03
|RBC-Votum hilft Heidelberg Materials: Aktie fängt sich etwas (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Heidelberg Materials auf 'Outperform' - Ziel gesenkt (dpa-AFX)
Analysen zu Heidelberg Materials
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|142,45
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.