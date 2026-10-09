RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
09.10.2026 09:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rational auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 700 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat RATIONAL von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 680 auf 700 Euro angehoben. Erstmals seit sieben Jahren spreche er angesichts der gesunkenen Bewertung eine positive Empfehlung für den Großküchenausrüster aus, schrieb Sebastian Kuenne am Freitag in seiner Neubewertung der Aktie. Rational sei ein Paradebeispiel für deutsche Mittelstandstechnik, und die Finanzkennzahlen sähen so beeindruckend aus wie eh und je. Das Unternehmen habe sowohl bei den Produkten als auch bei den Preisen die Nase vorn gegenüber Konkurrent Unox, und das Volumenwachstum sollte sich wieder im Bereich von jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren. Auch die Preise verbesserten sich. Insgesamt sieht Kuenne Rational als ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, das unabhängig von jeglichem KI-bezogenen Investitionszyklus ist./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rational auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 700 Euro (dpa-AFX)
|
02.10.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.09.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu RATIONAL AG
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|590,50
|6,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.