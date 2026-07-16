Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
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16.07.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Richemont auf 'Outperform' - Ziel 220 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach Quartalszahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Franken angehoben. Diese seien beeindruckend gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Die Stärke des Juwelengeschäfts, die Erholung im Uhrensegment und das operative Vorankommen insgesamt könne man nicht ignorieren, deshalb die Hochstufung der Aktie. Das Wachstumspotenzial in Relation zu "weichen" Luxusgüterherstellern könne weiter Fahrt aufnehmen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:45 / EDT
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