Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 09:34:39

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Analysen
07:57 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
24.04.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 77,20 -0,08% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
</